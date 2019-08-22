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ЦИК решила выдать удостоверения новым нардепам 29 августа

ЦИК решила выдать удостоверения новым нардепам 29 августа

КИЕВ. 22 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла решение о выдаче удостоверений и нагрудных знаков новоизбранным народным депутатам после принесения присяги на торжественном заседании Верховной Рады 29 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Комиссия приняла протокольное решение, которым уполномочила Секретариат ЦИК выдать народным депутатам Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, которые приняли присягу, соответствующие удостоверения и нагрудные знаки 29 августа 2019 года в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания", - указали в ЦИК.

Напомним, ЦИК зарегистрировала уже 321 народного депутата.

Источник: УНН
Теги: ВР, ЦИК, нардепы
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