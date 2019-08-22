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Кабмин уволил замминистра финансов

Кабмин уволил замминистра финансов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля. Об этом говорится в правительственном распоряжении №637 от 21 августа, передает УНН.

"Уволить Градиля Андрея Ивановича с должности заместителя министра финансов Украины", - говорится в документе.

Добавим, Кабмин назначил Андрея Градиля заместителем министра финансов Украины 14 февраля 2017 года.

Напомним, в "Слуге народа" обещают, что имя нового Премьер-министра станет известно уже в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа. При этом отмечают, что в составе нового Кабмина может остаться как минимум один человек из нынешнего правительства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минфин
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