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Кабмин уволил председателя Госкино

Кабмин уволил председателя Госкино

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет министров Украины распоряжением от 21 августа 2019 г. № 642-р освободил от должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В тексте документа указано: “Освободить Ильенко Филиппа Юрьевича от должности Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию”.

Стоит также напомнить, что уже бывший председатель Госкино Филипп Ильенко сделал памятную татуировку на руке в память о работе в ведомстве. Фото с изображением тату он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНН, при поддержке Госкино с 2014 по 2019 год было снято 173 фильмы, а общий бокс-офис украинских полнометражных фильмов составил 472 876 037 грн.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Госкино
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