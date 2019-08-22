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Правительство рекомендовало кандидатуру гендиректора ГП, ответственного за президентский авиапарк

Правительство рекомендовало кандидатуру гендиректора ГП, ответственного за президентский авиапарк

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет министров Украины кандидатуру на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия “Украина”, ответственного за президентский авиапарк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Как указано в тексте распоряжения от 21 августа 2019 г. № 651-р: “Погодите кандидатуру Мазура Андрея Николаевича на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия” Украина ".

Ранее УНН сообщал, что в июне десять детей семьи Суслякив, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии, вернулись в Украину. За ними отправился президентский самолет. Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел и представителями правительства.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиация
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