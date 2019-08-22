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Минобороны РФ снова ищет подрядчика для утилизации украинской подводной лодки "Запорожье"

Минобороны РФ снова ищет подрядчика для утилизации украинской подводной лодки "Запорожье"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Минобороны России снова ищет подрядчика для утилизации украинской субмарины “Запорожье”, которая осталась в Крыму после после аннексии. Информация размещена на российском портале госзакупок, передает УНН.

На портале 21 августа опубликованы данные о тендере на “утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах”.

На проведение работ было выделено 193 млн рублей, они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Как сообщил российским СМИ адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ России, “Запорожье” — “единственная подлодка данного проекта, находящаяся в распоряжении ВМФ России”.

В июне Минобороны России уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК этих проектов, однако он был отменен по “решению заказчика”.

Как отмечал УНН, в Крыму из-за “реконструкцию” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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