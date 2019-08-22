Минобороны РФ снова ищет подрядчика для утилизации украинской подводной лодки "Запорожье"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Минобороны России снова ищет подрядчика для утилизации украинской субмарины “Запорожье”, которая осталась в Крыму после после аннексии. Информация размещена на российском портале госзакупок, передает УНН.

На портале 21 августа опубликованы данные о тендере на “утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах”.

На проведение работ было выделено 193 млн рублей, они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Как сообщил российским СМИ адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ России, “Запорожье” — “единственная подлодка данного проекта, находящаяся в распоряжении ВМФ России”.

В июне Минобороны России уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК этих проектов, однако он был отменен по “решению заказчика”.

Как отмечал УНН, в Крыму из-за “реконструкцию” закрыли для посещения “Ласточкино гнездо”.