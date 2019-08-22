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В Кремле подтвердили контакты по обмену пленными между РФ и Украиной

В Кремле подтвердили контакты по обмену пленными между РФ и Украиной

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке обмена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Определенные контакты по этому поводу осуществляются”, — подчеркнул он.

Песков также заявил, что тема обмена пленными между РФ и Украиной действительно обсуждалась на переговорах президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, прошедших в понедельник, однако о персоналиях речи не было. Представитель Кремля добавил, что два президента очень подробно обсудили вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины и российско-украинские отношения.

Как сообщал УНН, продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует работы на результат, а не погони за сенсацией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль
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