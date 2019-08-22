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Президент Украины провел телефонный разговор с Дональдом Туском

Президент Украины провел телефонный разговор с Дональдом Туском

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Дональд Туск поддержал обеспокоенность Президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в “Группу семи”.

“Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ к „Семерке“ без устранения причин, по которым Россию с нее была в свое время исключена, — оккупации Крыма и агрессия на Донбассе. Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита „Семерки“ 24-26 августа во Франции”, — указано в сообщении.

Кроме того, Президент Украины 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

Как сообщал УНН, в британского премьера сообщили детали разговора с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Дональд Туск, Владимир Зеленский
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