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Кабинет министров официально утвердил бывшего мэра Варшавы бизнес-омбудсменом

Кабинет министров официально утвердил бывшего мэра Варшавы бизнес-омбудсменом

КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил назначение бизнес-омбудсменом бывшего мэра Варшавы, депутата Сейма Польши Марчина Свенчицки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства, ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое вступает в силу с 12 октября, передает УНН.

В тексте распоряжения от 21 августа 2019 г. № 652-р указано: “Утвердить решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля 2019 года относительно избрания Марчина Свенчицки бизнес-омбудсменом”.

Ранее Свенчицки также занимал пост министра международных экономических отношений в правительстве Польши.

В декабре 2014 года правительство назначило бизнес-омбудсменом бывшего комиссара Европейского Союза по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету. В начале 2019 года Шемета сообщил о том, что не намерен продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Как сообщал УНН, Кабмин уволил председателя Госкино.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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