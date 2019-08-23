Глава ОПУ Богдан подал иск против НОТУ в Шевченковский райсуд Киева

КИЕВ. 23 августа. УНН. В производстве Шевченковского районного суда Киева (судья Фролова И.В.) поступило дело по иску Богдана Андрея Иосифовича к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Шевченковского райсуда Киева в Facebook.

"Исковое заявление соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Украины, производство по делу открыто, дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства", говорится в сообщении суда.

Подготовительное заседание назначено на 19 сентября в 10:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Напомним, Зеленский ответил на петицию о увольнении Богдана.