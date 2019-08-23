Подготовительная депутатская группа сегодня соберется на заседание

КИЕВ. 23 августа. УНН. Очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины состоится в пятницу, 23 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе парламента.

Начало заседания запланировано 23 августа в 11:30.

Напомним, что в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

Напомним, на этой неделе Подготовительная депутатская группа работает над кандидатурами в комитеты Верховной Рады.