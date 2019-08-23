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Сенцова в списках на обмен между РФ и Украиной не будет - СМИ

Сенцова в списках на обмен между РФ и Украиной не будет - СМИ

Олег Сенцов

КИЕВ. 23 августа. УНН. До конца месяца в рамках процесса обмена удерживаемыми между Украиной и Россией на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей, но украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.

"Готовящийся обмен между Россией и Украиной в общей сложности может затронуть более 60 человек. Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме", - сообщило издание со ссылкой на источники.

Его, по данным газеты, "в списках нет".

Останется под стражей и глава "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который отказался от обмена сам, так как хочет добиться в киевских судах оправдательного приговора, пишет газета.

В списки на обмен, как сообщает газета, могут попасть все украинские моряки, захваченные в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram-канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Олег Сенцов, обмен
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