Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано - Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано. Об этом он сообщил во время Международного ветеранского и волонтерского форума, передает корреспондент УНН.

"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает, и что действительно нужно менять", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что ожидает от ветеранской общественности кандидатуру на должность министра.

"Мы действительно ждем от вас кандидата, я не хочу сам выбирать, я хочу, чтобы вы предоставили кандидатуру, которая является авторитетной и действительно сможет возглавить министерство", - рассказал он.

Напомним, в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не требуется.