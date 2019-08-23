Регистрация | Вход |
USD: 25,20 0,0731  EUR: 27,99 0,1516 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 12:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение
В Минобороны рассказали, сколько потратят на новое вооружение
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5640
Версия для печати

Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано - Зеленский

Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано - Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранах не будет ликвидировано. Об этом он сообщил во время Международного ветеранского и волонтерского форума, передает корреспондент УНН.

"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает, и что действительно нужно менять", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что ожидает от ветеранской общественности кандидатуру на должность министра.

"Мы действительно ждем от вас кандидата, я не хочу сам выбирать, я хочу, чтобы вы предоставили кандидатуру, которая является авторитетной и действительно сможет возглавить министерство", - рассказал он.

Напомним, в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не требуется.

Источник: УНН
Теги: Президент, Министерство ветеранов, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.