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В Киев прилетела омбудсмен РФ Москалькова

В Киев прилетела омбудсмен РФ Москалькова

Татьяна Москалькова

КИЕВ. 23 августа. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в украинскую столицу. Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине сообщает ТАСС, передает УНН.

"Татьяна Москалькова прилетела в Киев", - сообщили в диппредставительстве.

В учреждении добавили, что в украинской столице Москалькова пробудет один день.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности быстрого обмена между Украиной и Россией удерживаемых лиц, в числе которых будут и украинские моряки.

Адвокат осужденных в Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин сообщил, что в ближайшие несколько дней может произойти такой обмен.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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