Парубий обсудил с Волкером "Северный поток-2"

КИЕВ. 23 августа. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий встретился в Вильнюсе со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В Вильнюсском университете в рамках конференции президента Адамкуса провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером", - написал он

Парубий отметил, что основными темами диалога были противодействие российской агрессии и российскому гибридному проекту "Северный поток-2".

Напомним, Соединенные Штаты и Румыния выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов.

Российский газопровод “Северный поток-2” строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если “Северный поток-2” будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.