Новые нардепы определились со сценарием торжественного заседания Рады

КИЕВ. 23 августа. УНН. Новоизбранные народные депутаты во время заседания подготовительной депутатской группы в пятницу, 23 августа, проголосовали за план сценария торжественного заседания новой ВР Украины IX созыва, передает корреспондент УНН.

План сценария торжественного заседания по случаю принятия присяги народными депутатами Украины, избранными 21 июля 2019 года, было принято единогласно.

Напомним, в партии "Слуга народа" не исключают возможности подписания коалиционного соглашения в случае создания коалиции в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа.

Как сообщал УНН, на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур.