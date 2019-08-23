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Украина выбрала фильм-претендент на "Оскар"

Украина выбрала фильм-претендент на "Оскар"

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский оскаровский комитет выбрал драму Наримана Алиева "Домой" в качестве национального претендента на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Комитета.

"Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата от Украины - фильм "Домой", режиссер Нариман Алиев. Поздравляем команду фильма", - указали в Комитете.

Напомним, в этом году в национальном отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" принимал участие только один украинский фильм - кинолента режиссера Наримана Алиева "Домой".

Фильм "Домой" (Evge - на крымскотатарском) - полнометражный дебют украинского и крымскотатарского режиссера Наримана Алиева. Сюжет ленты рассказывает, как отец с младшим сыном едут в оккупированный Крым хоронить старшего, погибшего во время войны на Донбассе.

Отца сыграл известный украинский и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, который снял фильм "Киборги" о событиях в Донецком аэропорту.

Фильм стал одним из победителей конкурса кинопроектов патриотического направления Министерства культуры Украины 2018 года.

Также напомним, украинский режиссер Алиев стал членом Европейской киноакадемии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Оскар, фильм
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