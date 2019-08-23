Зеленский: Украина занимает жесткую позицию относительно возвращения Крыма

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть занимает жесткую позицию относительно возвращения оккупированного Крыма в Украину. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

"У нас жесткая позиция относительно возвращения Крыма, конечно, мы этого хотим, конечно будем делать все для этого", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что для него каждый крымчанин - это украинец. Он уверен, что Крым обязательно вернется в Украину.

Также он отметил, что кроме поддержки международных друзей, Киев прикладывает много усилий, чтобы вернуть Крым. Зеленский рассказал, что в Верховной Раде есть несколько законопроектов по оккупированному Крыму, которые необходимо изучить.

Напомним, новоназначенный постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич планирует работать над стратегией деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крымского полуострова, а также нарабатывать законодательные изменения с целью обеспечения защиты прав крымчан на материковой Украины.