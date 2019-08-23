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Количество генеральских должностей в ГПСУ уменьшено на 21%

Количество генеральских должностей в ГПСУ уменьшено на 21%

Сергей Дейнеко

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Государственной пограничной службе Украины на 21% уменьшено количество генеральских должностей. Об этом сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко на коллегии Министерства внутренних дел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, руководитель ведомства отметил, что в направлении структурных изменений в Госпогранслужбе главные акценты сделаны на сокращении должностей в управленческих звеньях, исключении дублирования функций и структур, приближении к европейским нормам соотношение органов управления и обеспечения к подразделениям границы.

"Мы начали с оптимизации центрального аппарата ГПСУ. С 15 существующих департаментов в Администрации созданы 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%", - сказал глава ГПСУ.

По его словам, это позволило сформировать и определить все необходимые элементы общей структуры и соответственно скоординировать их задачи, а следующим шагом станет реорганизация регионального звена управления.

"На сегодня имеем 8 региональных управлений. При этом, 3 из них были созданы за 2 последних года", - сказал руководитель ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул, что остается неизменным курс на современные методы подбора персонала, в том числе через реализацию проекта "Новое лицо границы".

"Не дожидаясь завершения изменений, мы уже приняли ряд кадровых решений, в частности сменены руководители 5-ти пограничных отрядов в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Отмечу, что нынешний процесс реформирования службы не сводится к механическому сокращению. Мы ожидаем, что проведенные структурные изменения оптимизируют управленческий процесс и будут иметь ощутимое влияние на качество охраны границы", - отметил Дейнеко.

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Нацполиции.

Источник: УНН
Теги: Госпогранслужба, ликвидация, генералы
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