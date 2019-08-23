Следующее заседание Подготовительной депутатской группы состоится 27 августа

КИЕВ. 23 августа. УНН. Следующее заседание Подготовительной депутатской группы запланировано на вторник, 27 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.

“27 августа в 10-00 — Очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии „Слуга народа“ — 17, от партии „Оппозиционная платформа- За жизнь“ — 3, от партии „Батькивщина“ — 2, от партии „Европейская солидарность “- 2, от партии ”Голос“- 1.

По завершению заседания планируются брифинги представителей Подготовительной депутатской группы.

Как сообщал УНН, после заседания, которое состоялось сегодня, 23 августа, стало известно, что на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур, а также, что нардепы определились со сценарием торжественного заседания.

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