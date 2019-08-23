Зеленский уволил 18 глав РГА в двух областях

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения, которыми уволил 18 глав районных государственных администраций в Волынской и Житомирской областях, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.

Так, Зеленский уволил одного председателя РГА в Волынской области и 17 – в Житомирской.

Причина увольнения - "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

В соответствии с распоряжениями, в Волынской области уволен Линдюк Андрея Александровича с должности председателя Маневицкой РГА.

А в Житомирской области уволены: Курсон Екатерину Ивановну с должности председателя Андрушевской РГА, Вельчинского Николая Романовича с должности председателя Барановская РГА, Евтушка Игоря Владимировича с должности главы Емильчинская РГА, Микитюка Сергея Михайловича с должности председателя Житомирской РГА, Полищука Вячеслава Ивановича с должности председателя Коростышевской РГА, Кирийчук Наталью Михайловну с должности председателя Лугинской РГА, Чернецкого Константина Борисовича с должности председателя Любарськой РГА, Кисельчука Дмитрия Васильевича с должности главы Малинской РГА, Пащука Виктора Васильевича с должности председателя Народицкой РГА, Дивинского Юрия Сергеевича с должности главы Овручской РГА, Суботенко Романа Васильевича от должности председателя Попельнянскої РГА, Байду Виктора Николаевича от должности председателя Пулинской РГА, Ковальчук Светлану Васильевну с должности председателя Радомишльской РГА, Капинуса Алексея Григорьевича с должности председателя Романовской РГА, Биляк Людмилу Александровну с должности председателя Ружинской РГА, Ширченко Галину Ивановну с должности председателя Хорошевской РГА, Лаврука Александра Ивановича с должности глав Чудновской РГА.

Напомним, ранее Зеленский освободил 14 глав райгосадминистраций в Николаевской и Черкасской областях.

Добавим, что правительство согласовало кандидатуры руководителей трех ОГА.