Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 23 августа 2019 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4275
Версия для печати

Зеленский уволил 18 глав РГА в двух областях

Зеленский уволил 18 глав РГА в двух областях

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения, которыми уволил 18 глав районных государственных администраций в Волынской и Житомирской областях, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Главы государства.

Так, Зеленский уволил одного председателя РГА в Волынской области и 17 – в Житомирской.

Причина увольнения - "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

В соответствии с распоряжениями, в Волынской области уволен Линдюк Андрея Александровича с должности председателя Маневицкой РГА.

А в Житомирской области уволены: Курсон Екатерину Ивановну с должности председателя Андрушевской РГА, Вельчинского Николая Романовича с должности председателя Барановская РГА, Евтушка Игоря Владимировича с должности главы Емильчинская РГА, Микитюка Сергея Михайловича с должности председателя Житомирской РГА, Полищука Вячеслава Ивановича с должности председателя Коростышевской РГА, Кирийчук Наталью Михайловну с должности председателя Лугинской РГА, Чернецкого Константина Борисовича с должности председателя Любарськой РГА, Кисельчука Дмитрия Васильевича с должности главы Малинской РГА, Пащука Виктора Васильевича с должности председателя Народицкой РГА, Дивинского Юрия Сергеевича с должности главы Овручской РГА, Суботенко Романа Васильевича от должности председателя Попельнянскої РГА, Байду Виктора Николаевича от должности председателя Пулинской РГА, Ковальчук Светлану Васильевну с должности председателя Радомишльской РГА, Капинуса Алексея Григорьевича с должности председателя Романовской РГА, Биляк Людмилу Александровну с должности председателя Ружинской РГА, Ширченко Галину Ивановну с должности председателя Хорошевской РГА, Лаврука Александра Ивановича с должности глав Чудновской РГА.

Напомним, ранее Зеленский освободил 14 глав райгосадминистраций в Николаевской и Черкасской областях.

Добавим, что правительство согласовало кандидатуры руководителей трех ОГА.

Источник: УНН
Теги: РГА, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.