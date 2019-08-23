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Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые воевали на Донбассе

Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам, которые воевали на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 11 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года", - говорится в сообщении.

Как указано, все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский разрешил предоставлять гражданство Украины россиянам, подвергшихся политическим преследованиям.

Источник: УНН
Теги: иностранцы, гражданство, указы, Владимир Зеленский
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