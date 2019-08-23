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Разумков подтвердил, что коалиционное соглашение будет подписано 29 августа

Разумков подтвердил, что коалиционное соглашение будет подписано 29 августа

КИЕВ. 23 августа. УНН. Коалиционное соглашение будет подписано в день торжественного заседания Верховной Рады девятого созыва, 29 августа. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков журналистам в пятницу, передает УНН.

"Соглашение будет заключено 29 августа", - сказал Разумков.

Как сообщал УНН, ранее в партии "Слуга народа" не исключали возможности подписания коалиционного соглашения в случае создания коалиции 29 августа. Ранее Разумков заявлял, что в новой коалиции ожидается не менее 254 народных депутата.

Напомним, Разумков не исключил формирования нового правительства 29 августа.

Источник: УНН
Теги: ВР, коалиция, соглашение, Дмитрий Разумков
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