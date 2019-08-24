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Президент Зеленский обратился к украинцам с Аллее Героев Небесной Сотни

Президент Зеленский обратился к украинцам с Аллее Героев Небесной Сотни

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский перед началом праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины, вместе с женой Еленой, вышел на улицу Институтскую, а именно на Аллею Героев Небесной Сотни и оттуда обратился к украинцам, сообщает УНН.

"Уважаемые украинцы, мы начинаем День Независимости Украины с места где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее, ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим", - сказал Зеленский.

После этого глава государства объявил минуту молчания по погибшим героям, а также президентская чета возложила цветы к памятному кресту погибшим. После этого вместе с первой леди Президент перешел на Майдан Независимости.

Источник: УНН
Теги: День Независимости
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