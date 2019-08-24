Послы стран G7 готовы помогать Украине на пути реформ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Послы стран "Большой семерки" (G7) по случаю Дня Независимости Украины пожелали украинскому народу мира и процветания и заявили о готовности помогать Украине на пути реформ. Об этом говорится в заявлении послов, распространенном в Twitter, передает УНН.

"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с 28-й годовщиной независимости.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.