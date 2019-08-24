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Послы стран G7 готовы помогать Украине на пути реформ

Послы стран G7 готовы помогать Украине на пути реформ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Послы стран "Большой семерки" (G7) по случаю Дня Независимости Украины пожелали украинскому народу мира и процветания и заявили о готовности помогать Украине на пути реформ. Об этом говорится в заявлении послов, распространенном в Twitter, передает УНН.

"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с 28-й годовщиной независимости.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформы, G7
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