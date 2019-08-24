Зеленский вспомнил украинские рекорды и "кравчучки"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Майдане Незалежности во время празднования Дня Независимости Украины вспомнил украинские рекорды, передает корреспондент УНН.

"Прошло 28 лет, 28 розни лет, не простых, тернистых, бурных..., но общих, которые мы пережила вместе, всей страной, мы тянули "кравчучки", мы нарезали купоны и откровенно говоря смотрели как богатые тоже плачут. По всей стране были ваучеры, ходили в "Мальвина", а те, кому повезло с пейджером. По всей стране мы прыгали на рекордную высоту - 6 метров 14 см, первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на Олимпийском пьедестале в Атланте, когда в верх поднимался именно украинский флаг. По всей стране заставляли дрожать грандов Европейского футбола, когда Лужный из Львова получил пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот на киевлянина Шевченко, тогда "гол" шумело от Ужгорода до Луганска. По всей стране от Донецка до Карпат мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало "Ще не вмерла", - сказал Зеленский.

Также, он вспомнил, как украинцы стояли в очереди в первый Макдональс и слушали "Танец пингвина" от Андрея Кузьменко. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили. Покорили всю Европу "Дикими танцами" и отстояли демократический выбор в 2014 году.

Напомним, утро Президента начинается с смс от Генерального штаба ВСУ.



