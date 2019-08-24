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Президент установил День памяти защитников Украины

Президент установил День памяти защитников Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость - 29 августа, передает корреспондент УНН.

"Дорогие украинцы, сегодня здесь присутствуют семьи погибших, военнослужащие и участники добровольческих формирований. Мною подписан указ об установлении Дня Памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины и празднования его ежегодно 29 августа....", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина празднует День Независимости. Торжества ко Дню Независимости начались с минуты молчания по погибшим героям.

Источник: УНН
Теги: День Независимости, Владимир Зеленский
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