Меркель: участники саммита G7 обсудят вопрос Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Участники саммита "Группы семи" (G7) во французском Биаррице обсудят, в частности, такие темы, как отношения с Россией, а также вопрос Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, передает УНН.

"Такой саммит дает возможность... поговорить о том, какие задачи внешней политики нам нужно решить. Разумеется, речь пойдет об Украине, и мы поговорим о России, о ситуации в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой", - отметила Меркель.

Также она добавила, что речь на саммите G7 пойдет о теме защиты климата, пожарах в Амазонии.

Добавим, cаммит глав государств и правительств G7 пройдёт в Биаррице с 24 по 26 августа 2019 года. Он знаменует важнейший момент председательства Франции в "Группе семи", которое поставило в центр внимания борьбу с неравенством.

Саммит в Биаррице пройдёт в обновлённом формате, с участием стран-партнёров, включая африканские, и основных субъектов гражданского общества, чтобы выработать общие меры, конкретные меры для борьбы со всеми формами неравенства.

"Группа семи" или G7 – неформальное объединение, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада, а также Европейский союз.

Напомним, во Франции произошли столкновения протестующих с полицией против саммита G7.