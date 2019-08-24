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Зеленский не вспомнил о России в речи по случаю Дня Независимости

Зеленский не вспомнил о России в речи по случаю Дня Независимости

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время выступления по случаю Дня Независимости 24 августа Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не упомянул о причастности России к войне на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст выступления Президента.

"А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили по всей стране. И здесь "всей страной" - это уже не просто художественный прием. Потому что мы - в прямом смысле слова - всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры. По всей стране, в Интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостям, где остальные слова теряла смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев", - сказал Зеленский.

Об аннексии Крыма Зеленский говорил, сравнивая Крым и Донбасс с детьми, которых отняли у родителей. Однако, ни разу не сказал название полуострова.

"Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком", - отметил Президент.

Напомним, Президент установил День памяти защитников Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Президент, День Независимости, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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