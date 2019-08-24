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Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7

Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7

КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице, пишет УНН со ссылкой частности на Twitter журналиста BBC Роса Аткинса.

“Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны, — сказал Туск. — Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7”.

Туск отметил, что на будущей встрече “семерки” в 2020 году хотел бы пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Евросовета сообщил, что уже поднимал этот вопрос в телефонном разговоре “несколько дней назад”, и Зеленский, по его словам, выразил заинтересованность.

Стоит напомнить, что Канада выступает против возвращения России в G8, сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в канадском правительстве.

Как отмечал УНН накануне, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Источник: УНН
Теги: Украина, G7, Дональд Туск
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