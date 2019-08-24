Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 24 августа 2019 15:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9945
Версия для печати

СЦКК: украинская сторона начала демонтаж фортификаций под Станицей Луганской

СЦКК: украинская сторона начала демонтаж фортификаций под Станицей Луганской

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинская сторона начала демонтаж первого фортификационного сооружения под Станицей Луганской - демонтировано 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте. По состоянию на 12:00 со стороны оккупационных властей какие-либо инженерные работы не проводиться. Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, распространенном пресс-центре ООС, передает УНН.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что 24 августа 2019 года, группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ. После обследования в 10:35 указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборки. По состоянию на 11:15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте", - указано в заявлении.

В заявлении указано, что "при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы".

"Отметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной у разрушенного моста", - говорится в заявлении.

"Отмечаем, что по состоянию на 12:00 со стороны оккупационных властей каких-либо инженерных работ не проводится, как видно на фото. Подчеркиваем, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании, российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - добавили в штабе.

Ранее в СЦКК заявляли о готовности украинской стороны к демонтажу фортификаций под Станицей Луганской.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Станица Луганская, СЦКК, фортификация, демонтаж, ООС, Луганск и Луганская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.