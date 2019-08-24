Порошенко пришел на прием у Зеленского ко Дню Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пять президентов Украины посетили торжественный прием по случаю Дня Независимости, который Глава государства Владимир Зеленский провел в субботу, 24 августа, в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

К шестому Президенту и троим его предшественникам - Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору Ющенко - на этот раз присоединился и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Утром Порошенко не присутствовал на торжествах под названием "Шествие достоинства", которые в этом году состоялись вместо военного парада. Как сообщил Порошенко на своих страницах в соцсетях, вместо этого они с женой приняли участие в молебне в Софии Киевской и возложили цветы к Колоколу памяти в честь погибших украинских военных.

На сайте партии "Европейская солидарность" указано, в акции также приняли участие спикер парламента Андрей Парубий, другие партийцы, ветераны и представители общественности.