Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 24 августа 2019 17:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС
Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
28665
Версия для печати

Порошенко пришел на прием у Зеленского ко Дню Независимости

Порошенко пришел на прием у Зеленского ко Дню Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пять президентов Украины посетили торжественный прием по случаю Дня Независимости, который Глава государства Владимир Зеленский провел в субботу, 24 августа, в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

К шестому Президенту и троим его предшественникам - Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору Ющенко - на этот раз присоединился и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Утром Порошенко не присутствовал на торжествах под названием "Шествие достоинства", которые в этом году состоялись вместо военного парада. Как сообщил Порошенко на своих страницах в соцсетях, вместо этого они с женой приняли участие в молебне в Софии Киевской и возложили цветы к Колоколу памяти в честь погибших украинских военных.

На сайте партии "Европейская солидарность" указано, в акции также приняли участие спикер парламента Андрей Парубий, другие партийцы, ветераны и представители общественности.

Источник: УНН
Теги: Президент, День Независимости, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.