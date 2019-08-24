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Зеленский заявил, что должен на этой неделе избрать нового премьера

Зеленский заявил, что должен на этой неделе избрать нового премьера

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен на этой неделе избрать нового премьер-министра Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видео, опубликованное LB.ua.

“Я должен принять это решение на этой неделе, мне больше некуда тянуть, я вам скажу, что тяжесть этого решения только в том, что мне нравится несколько человек. Не скажу кто, скажу, что их двое”, — сказал Зеленский.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению экономических проблем. Человек должен прийти с моделью, с людьми и реальными реформами. Также кандидат в премьеры должен представить людей, которых он хочет видеть среди чиновников.

Напомним, эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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