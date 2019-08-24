Зеленский заявил, что должен на этой неделе избрать нового премьера

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен на этой неделе избрать нового премьер-министра Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видео, опубликованное LB.ua.

“Я должен принять это решение на этой неделе, мне больше некуда тянуть, я вам скажу, что тяжесть этого решения только в том, что мне нравится несколько человек. Не скажу кто, скажу, что их двое”, — сказал Зеленский.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению экономических проблем. Человек должен прийти с моделью, с людьми и реальными реформами. Также кандидат в премьеры должен представить людей, которых он хочет видеть среди чиновников.

Напомним, эксперт назвал главного претендента на должность премьер-министра.