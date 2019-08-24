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Макрон в обращении к нации по поводу старта саммита G7 вспомнил "помощь в решении конфликта в Украине"

Макрон в обращении к нации по поводу старта саммита G7 вспомнил "помощь в решении конфликта в Украине"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Задачей Группы семи является обеспечение международного мира и безопасности, ее участники должны содействовать преодолению кризисов вокруг иранской ядерной проблемы, а также в Сирии, Ливии и в Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона в обращении к нации перед открытием саммита G7 во французском Биаррице, пишет УНН со ссылкой на Twitter политика.

“Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии, в Украине и во многих других регионах мира, — отметил он. — Эти кризисы затрагивают нашу повседневную жизнь”. “Если завтра Иран обзаведется ядерным оружием, мы будем затронуты напрямую”, — добавил президент.

Макрон обещал также уделить большое внимание проблеме африканского континента. “Мы готовим сильные и новые инициативы для Африки”, — заявил он.

Президент Франции также заявил о желании убедить партнеров по Группе семи в необходимости деэскалации торговых споров, которые наносят ущерб всем.

“Я хочу убедить партнеров в необходимости деэскалации торговых споров, — отметил французский лидер. — Они наносят ущерб всем”. “Мы должны уметь координировать наши действия, чтобы находить полезные решения”, — добавил Макрон.

Стоит напомнить, что Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, G7, Эммануэль Макрон

В тексте упоминаются

Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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