Трамп не исключил приглашения Путина на встречу G-7 в следующем году

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал возможным приглашение президента РФ Владимира Путина на встречу лидеров стран “Большой семерки” в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Агентство сообщает, что президент США Дональд Трамп заявил, что “безусловно возможно”, он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит Большой Семерки в следующем году в Соединенных Штатах, где будет создана встреча с представителями других стран, исключивших российского лидера из-за аннексии Крыма.

В воскресенье, 25 августа, Трамп выступил в Биаррице, Франция, перед началом дневной сессия G-7.

“Ранее он призывал полностью вернуть Путина в то, что когда-то было „восьмеркой“, в то время как другие страны отказались принять реадмиссию в отношении России, которая вышла из блока из-за своих военных действий в Украине”, — сообщает Bloomberg.

Однако Трамп уточнил, что еще не знает точно ли пригласит Путина.

Напомним, США будут принимать G-7 в следующем году. Ранее Трамп поддержал идею возвращения России в G-7.

“Я думаю, что гораздо более уместно возвратить Россию”, — сказал он. Однако другие мировые лидеры высказались против этой идеи.

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