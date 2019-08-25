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Россия не обсуждает вопрос выведения своих войск из Приднестровья

Россия не обсуждает вопрос выведения своих войск из Приднестровья

Сергей Шойгу

КИЕВ. 25 августа. УНН. Россия не ставила под вопрос продолжение присутствия своего контингента в Приднестровье. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в время своего визита в Молдову, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал Шойгу.
Шойгу считает, что российский контингент справляется с задачей поддержания мира.

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Оперативная группа российских войск в Приднестровье (ОГРВ — бывшая 14-я гвардейская армия) — объединение Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированное с 1995 года на левом берегу реки Днестр в неподконтрольном Кишинёву регионе.

По разным оценкам там постоянно находятся около 1,5 тысяч российских военных.
Не один раз представители Молдовы поднимали вопрос о выводи российских войск с этой территории.

Источник: УНН
Теги: Россия, Молдова, Приднестровье
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