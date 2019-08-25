Россия не обсуждает вопрос выведения своих войск из Приднестровья

КИЕВ. 25 августа. УНН. Россия не ставила под вопрос продолжение присутствия своего контингента в Приднестровье. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в время своего визита в Молдову, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал Шойгу.

Шойгу считает, что российский контингент справляется с задачей поддержания мира.

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Оперативная группа российских войск в Приднестровье (ОГРВ — бывшая 14-я гвардейская армия) — объединение Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированное с 1995 года на левом берегу реки Днестр в неподконтрольном Кишинёву регионе.

По разным оценкам там постоянно находятся около 1,5 тысяч российских военных.

Не один раз представители Молдовы поднимали вопрос о выводи российских войск с этой территории.