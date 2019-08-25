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Додон хочет встретиться с Зеленским

Додон хочет встретиться с Зеленским

Игорь Додон

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Республики Молдова Игорь Додон хочет в ближайшее время встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом молдавский лидер заявил в поздравлении по случаю Дня Независимости Украины, сообщает УНН.

“Этот праздник (День Независимости Украины — ред.) предоставляет мне приятную возможность отметить, что для Республики Молдова важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной по различным направлениям, основанным на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии”, — заявил Додон.

Он также подчеркнул, что Молдова поддерживает территориальную целостность Украины.

“Хочу подчеркнуть, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.
Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений”, — заявил Додон.

Напомним, в Молдове с визитом находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он посетил территорию Приднестровья и заявил, что Россия не рассматривает вопрос выведения оттуда своих войск.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова, Игорь Додон, Владимир Зеленский
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