Встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже

КИЕВ. 26 августа. УНН. Германия и Франция работают над подготовкой саммита лидеров "нормандской четверки", который они хотят провести в Париже как можно скорее. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите "Большой семерки" (G7) во французском городе Биарриц, передает УНН со ссылкой на DW.

Меркель отметила, что она и президент Франции Эммануэль Макрона хотят провести встречу лидеров "норманнской четверки" как можно скорее - после подготовительной встречи советников, а при необходимости - министров иностранных дел.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча состоялась в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила она.

Меркель подчеркнула, что новая встреча лидеров Франции, ФРГ, России и Украины может помочь "определенным успехам в Минском процессе". Она считает, что с новым президентом Владимиром Зеленским это возможно.

"При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - резюмировала канцлер.

Напомним, Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США.