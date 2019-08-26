Сегодня подготовительная депутатская группа рассмотрит предложения по наполненности парламентских комитетов
КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня подготовительная депутатская группа рассмотрит предложения по наполненности комитетов Верховной Рады. Об этом сообщил представитель Президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук перед заседанием подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.
"Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем дойти до какого-то промежуточного этапа, - это вопрос предложений по наполненности именно комитетов. Мы рассмотрим предложения от партий, которые поступили. И особенно от внефракционных депутатов, потому что там своя история. И попробуем максимально... предложить свое видение комитетов", - сказал Стефанчук.
Он добавил, что есть еще целый ряд других вопросов, связанных с работой первой подгруппы.
"Это вопросы, связанные с, прежде всего, согласованием повестки дня на первую сессию. Кроме того, это такие чисто процедурные вопросы, связанные с докладом председателя с вопросами, которые связаны с внеочередным посланием Президента, а также ряд других вопросов, предусмотренных процедурно в перечне", - отметил представитель Президента в Раде.
Кроме того, он выразил надежду, что сегодня станут известны фамилии руководителей комитетов, их первых заместителей и секретарей.
"Я очень надеюсь. Если не выйдем, я думаю, мы завтра это проговорим, потому что я очень бы хотел, чтобы завтра или послезавтра на согласительном общем совете мы этот вопрос закрыли", - сказал Стефанчук.
Напомним, партия "Слуга народа" хочет взять председательства в 21 комитете Верховной Рады.
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