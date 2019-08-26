Трюдо и Меркель подчеркнули важность реформ в Украине

КИЕВ. 26 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули важность реформ в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Трюдо.

Как отмечается, Трюдо и Меркель провели встречу на полях саммита G7 во французском городе Биарриц.

Так, они рассмотрели ключевые вопросы, обсуждавшиеся на саммите G7, включая текущие вызовы мировой экономике и международной безопасности.

"Премьер-министр и канцлер также обсудили вопрос о своей поддержке Украины и подчеркнули важность реформ, отметив наличие серьезного мандата в этом отношении после недавних президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о невозможности возвращения России в "Большую семерку".