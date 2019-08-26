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Больше всего руководящих должностей в комитетах Рады получил "Голос"

Больше всего руководящих должностей в комитетах Рады получил "Голос"

КИЕВ. 26 августа. УНН. Больше всего руководящих должностей в комитетах Верховной Рады Украины получила партия "Голос". Об этом сообщил журналистам представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Больше всего руководящих должностей получил "Голос" - 15..." - сказал Рабинович.

Он добавил, что ОПЗЖ предложен один комитет по свободе слова, "лишив его функции... предмета рассмотрения".

Напомним, сегодня подготовительная депутатская группа рассматривает предложения по наполненности комитетов Верховной Рады.

Ранее УНН сообщал, что партия "Слуга народа" хочет взять председательства в 21 комитете Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, комитет
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