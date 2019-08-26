Оппозиции хотят отдать руководящие должности в четырех комитетах Рады

КИЕВ. 26 августа. УНН. Партия "Слуга народа" предлагает отдать оппозиции руководящие должности в четырех комитетах Верховной Рады. Об этом журналистам сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков после заседанием подготовительной депутатской группы в понедельник, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, сколько комитетов планируется отдать оппозиции, он отметил, что во время заседания звучали предложения, неокончательно принятые, о том, чтобы отдать оппозиции руководящие должности в комитете по вопросам молодежи спорта, комитете по вопросам свободы слова.

"То, что мы говорим в качестве руководящих должностей именно руководителей комитетов, мы (партия "Слуга народа" - ред.) предлагаем по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий (комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений - ред.). Второе – это свобода слова (комитет по вопросам свободы слова - ред.), молодьспорт (комитет по вопросам молодежи и спорта - ред.), евроинтеграция (комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом - ред.) и вопрос еще комиссия по вопросам ветеранов", - сказал Разумков, добавив, что не может озвучить фамилии кандидатов.

Вместе с тем он подтвердил, что не все партии еще подали свои кандидатуры.

"Это тоже правда. Я думаю, что к вечеру мы получим уже все предложения по руководящему составу в комитетах и на утро выйдем с какой-то консолидированной позицией", - отметил Разумков.

Напомним, партия "Слуга народа" хочет взять председательства в 21 комитете Верховной Рады.

Ранее представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что больше всего руководящих должностей в комитетах Совета получила партия "Голос".