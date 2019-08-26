"Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина": Герасимов увидел "прообраз" новой коалиции в Раде

КИЕВ. 26 августа. УНН. Коалицию в Верховной Раде 9-го созыва могут сформировать партии "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Об этом журналистам заявил народный депутат партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов после заседания подготовительной депутатской группы в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. И мы четко сейчас это видим, что это будет "Слуга народа", как по мне, "Голос" и "Батькивщина", - сказал Герасимов.

По его словам, сегодня, когда монобольшинством распределялись должности среди различных фракций, в частности, оппозиционных, "мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные".

"Поэтому мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мыслей и всего остального между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". И сегодня мы увидели это в принятых предварительных решениях", - отметил Герасимов.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что коалиционное соглашение будет подписано 29 августа.