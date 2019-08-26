Советник Трампа прокомментировал предстоящий визит в Украину

КИЕВ. 26 августа. УНН. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в будущем ждет встреч с украинскими партнерами в Киеве, а также поддерживает усилия и видения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Болтон сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Президент (США Дональд Трамп — ред) провел результативные встречи в Биаррице на саммите G7. Я с нетерпением жду предстоящих встречах с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия и видение президента (Украины Владимира) Зеленского для создания сильной и процветающей Украины”, — написал Болтон.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы помешать аннексии Крыма в 2014 году.

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Ранее Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил украинский от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа с 28-й годовщиной независимости Украины.