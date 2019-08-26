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Правозащитники ООН призывают освободить Олега Сенцова

Правозащитники ООН призывают освободить Олега Сенцова

Олег Сенцов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Независимые специалисты ООН по правам человека обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии. Они призывают Россию “немедленно освободить” Сенцова. Об этом говорится на сайте русской службы новостей ООН, передает УНН.

“Жизнь Сенцова находится под угрозой”, — предупредили четыре специальных докладчика ООН по правам человека.

Они отметили, что “судебный процесс над ним и обвинительный приговор нарушают нормы международного права”.

Правозащитники сообщили, что их беспокоит состояние физического и психического здоровья осужденного.

“Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его”, — отметили эксперты.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее предложили как “первый шаг доброй воли” одновременно освободить руководителя “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского, который находится под арестом в Киеве, и заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, правозащитники, Олег Сенцов, политзаключенные
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