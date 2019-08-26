Правозащитники ООН призывают освободить Олега Сенцова

КИЕВ. 26 августа. УНН. Независимые специалисты ООН по правам человека обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии. Они призывают Россию “немедленно освободить” Сенцова. Об этом говорится на сайте русской службы новостей ООН, передает УНН.

“Жизнь Сенцова находится под угрозой”, — предупредили четыре специальных докладчика ООН по правам человека.

Они отметили, что “судебный процесс над ним и обвинительный приговор нарушают нормы международного права”.

Правозащитники сообщили, что их беспокоит состояние физического и психического здоровья осужденного.

“Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его”, — отметили эксперты.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ранее предложили как “первый шаг доброй воли” одновременно освободить руководителя “РИА Новости-Украина” Кирилла Вышинского, который находится под арестом в Киеве, и заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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