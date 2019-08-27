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Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Чак Шумер

КИЕВ. 27 августа. УНН. Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) назвал "ужасным" предложение президента США Дональда Трампа пригласить лидера России Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление сенатора, передает УНН.

Шумер в своей речи выступил против возвращения к формату G8 с участием РФ в связи с тем, что Москва провоцирует начало новой гонки вооружений и осуществляет вмешательство в американский избирательный процесс, а также оккупирует Крымский полуостров.

“В связи с тем, что Соединенные Штаты ответственные за организацию и проведение следующего саммита G7, ужасным возникает факт того, что президент (США Дональд) Трамп, кажется, одержим идеей пригласить Владимира Путина назад (саммит Группы семи) из-за того, что Россия продолжает насильственную оккупацию Крыма, вмешивается в наши выборы и выступает инициатором новой гонки вооружений”, — приводит издание его текст.

По мнению главного сенатора-демократа, решение Трампа позволить России вернуться в G7 “только продемонстрирует его слабость перед Путиным и его олигархами, а также негативно скажется на безопасности Соединенных Штатов”.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что лидеры G7 не достигли консенсуса относительно приглашения РФ на саммит в 2020 году. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что действия России в Украине не позволяют ей вернуться к G7.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, сенатор, конгресс, Дональд Трамп
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