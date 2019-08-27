В МИД Японии допустили присоединение России к G7 при выполнении определенных условий

КИЕВ. 27 августа. УНН. Япония считает, что возвращение России к G8 нельзя исключать при выполнении определенных условий, однако на это может потребоваться время. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает УНН.

"Формат "восьмерки" существовал ранее, поэтому нельзя исключить возврат к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", - сказал он. Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что пока сложно сказать, сколько на это нужно времени.

Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму, и считает оккупацию полуострова к России неприемлемой. "Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", - добавил он. Так, например, вновь в марте посол Японии подтвердил непризнание аннексии Крыма.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры G7 не достигли консенсуса относительно приглашения РФ на саммит в 2020 году. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что действия России в Украине не позволяют ей вернуться к G7.

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