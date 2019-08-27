МИД Чехии: мы не признаем результаты “выборов” в Абхазии

КИЕВ. 27 августа. УНН. В официальной Праге заявили, что не признают проведение так называемых выборов в Абхазском регионе Грузии, который был оккупирован Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД Чехии.

“Болгария, Ирландия, Канада, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония не признают легитимность так называемых „президентских выборов“, проведенных в регионе Грузии де-факто властями в Сухуми 25 августа 2019, и не признают их результаты”, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что аналогичным образом, Чехия не признает “легитимности и результатов так называемых” парламентских выборов", которые состоялись в Южной Осетии/Цхинвальском регионе Грузии 9 июня 2019 года“.

“Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ”, — говорится в сообщении.

В МИД Чехии призвали Россию выполнить “все свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, включая вывод своих сил на предконфликтные позиции и предоставление свободного доступа гуманитарной помощи в эти регионы, а также отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств”, — резюмировали в сообщении.

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Как сообщал УНН, Украина решительно осудила проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия).

Напомним, Абхазия не подконтрольна Грузии с периода военных действий 1992-1993гг. Независимость Абхазии и соседней Южной Осетии Россия признала после боевых действий в 2008 году. 18-19 апреля 2017 глава МИД РФ Сергей Лавров посетил оккупированную Абхазию с целью открытия в городе Сухуми российского посольства.