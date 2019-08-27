Данилюк: в Службе финансовых расследований будет не больше 3 тыс. сотрудников

КИЕВ. 27 августа. УНН. Создание Службы финансовых расследований (СФР) определено приоритетной задачей для выявления и предупреждения преступлений против интересов государства в финансовой сфере, штат службы не должен превышать 3 тысяч человек. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время очередного совещания по вопросам подготовки законопроекта "О Службе финансовых расследований", сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

По словам Данилюка, задачу создания СФР Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает как приоритетную.

Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предотвращать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений, отметил Данилюк. Это, как подчеркнул секретарь СНБО Украины, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой после проведения тщательной аналитической работы.

Количество сотрудников СФР не должен превышать 3000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников в новую Службу будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров, указали в СНБО.

Напомним, в Совете нацбезопасности хотят создать "финансовое НАБУ".