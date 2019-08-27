Партия "ЕС" планирует подать свою кандидатуру на должность вице-спикера Рады после заседания фракции

КИЕВ. 27 августа. УНН. Партия "Европейская солидарность" планирует после заседания фракции письменно подать кандидатуру на должность вице-спикера Верховной Рады Украины. Об этом журналистам во вторник сообщил новоизбранный народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, передает УНН.

"Что касается фракции политической партии "Европейская солидарность" политической силы Петра Порошенко, то сегодня мы еще раз подтвердили, что будем обязательно выдвигать кандидатуру на должность вицеспикера. Сегодня состоится заседание фракции, после этого мы обязательно подадим эту кандидатуру письменно на руководство подготовительной группы", - сказал Герасимов.

Как сообщал УНН, по словам лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур.