Парубий заявил, что ГБР и СБУ проводили следственные действия в ВР

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде. Об этом заявил глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Парубий сообщил, что следователи не дали работникам аппарата ВР протестовать сенсорную кнопку.

"В помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального разрешения суда зашло 12 следователей СБУ и ГБР. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из работников аппарата в зал", - сообщил он.

"Центральным аппаратом ГБР под оперативным сопровождением департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 363 УК Украины по факту нарушения должностными лицами аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронных вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов..." - сказал Парубий.

Напомним, Парубий ранее заявил, что к началу заседаний нового состава Верховной Рады в сессионном зале украинского парламента будет запущена сенсорная кнопка.